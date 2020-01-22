وأصدر الاتحاد الآسيوي بياناً، الأربعاء، يقول إنه نقل مباراتي التصفيات التي يشارك فيهما الناديان الإيرانيان - شهر خودرو ضد الرفاع البحريني، واستقلال طهران ضد نادي الكويت الكويتي - إلى ملاعب محايدة "بسبب المخاوف الأمنية الجارية، وقرار العديد من الحكومات بالتحذير من السفر إلى إيران".

وستقام المباراتان المعاد جدولتهما يوم السبت في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنقل المباراتين بعد أيام من تهديد الاتحاد الإيراني لكرة القدم بمقاطعة دوري أبطال آسيا 2020، إذا منعت إيران من استضافة مباريات دولية.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، حيدر بهارواند، للتلفزيون الحكومي إنه إذا لم يتم إلغاء الحظر، فإن إيران سوف تسحب فرقها الأربعة، وهي برسيبوليس واستقلال طهران وسيباهان وشهر خودرو، من البطولة.