واستعاد المصنف الثاني عالميا، الذي فاز بصعوبة في مباراة من أربع مجموعات على الألماني غير المصنف يان-لينارد شتروف في الدور الأول، أفضل مستوياته وسدد 16 ضربة إرسال ساحقة في ملعب رود ليفر أرينا.

ونجح اللاعب الصربي، الباحث عن تعزيز رقمه القياسي، وحصد اللقب للمرة الثامنة، في ملبورن بارك في ضمان الصعود بعدما وضع منافسه إيتو الكرة في الشبكة.

وسيلعب جوكوفيتش مع لاعب ياباني آخر هو يوشيهيتو نيشيوكا، الذي أطاح بالبريطاني دان إيفانز، المصنف الـ30، بثلاث مجموعات متتالية، من أجل مكان في الدور الرابع.