ووضعت القرعة، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة مساء الثلاثاء، منتخب "الفراعنة"، بقيادة المدرب حسام البدري، في المجموعة السادسة رفقة الغابون وليبيا وأنغولا.

واعتبر بركات أن منتخب مصر وقع مع "منتخبات مميزة والمجموعة إلى حد كبير في المتناول. مجموعتنا قوية ومتوازنة إلى حد كبير، فنحن لا ننظر إلى الفرق المقابلة بقدر ما نهتم بمستوانا ولاعبينا وقدراتنا الفنية".

وتابع "مواجهة منتخب ليبيا مواجهة عربية مختلفة، وهو منتخب يلعب خارج ملعبه وهذا أمر يصب في صالحنا إلى حد كبير، وفي النهاية لاعبينا إذا كانوا في مستواهم الفني المعتاد سيتغلبون على أي منتخب".

يذكر أن منتخب مصر نال شرف أن يكون أول منتخب أفريقي يخوض غمار نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في مونديال 1934 في إيطاليا، حيث خرج من الدور الأول بخسارته أمام نظيره المجري 2-4 (نظام خروج المغلوب).

يشار إلى أن هذه التصفيات الأفريقية سيشارك فيها 40 منتخبا، جرى توزيعها على 10 مجموعات من 4 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الأولى من التصفيات خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر القادم.