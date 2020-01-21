ووفقا لموقع "اليوم السابع"، قرر الأهلي المصري فرض غرامة بقيمة 500 ألف جنيه، على نجمه صالح جمعة، بسبب عزوفه عن الحضور لتدريبات الفريق.

ووفقا للموقع، انقطع جمعة عن الحضور لتدريبات الفريق 10 أيام متواصلة، وذلك بسبب خلافه مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقرر فايلر زيادة عقوبة الغياب عن المران على صالح جمعة لتصل لـ50 ألف جنيه عن المران الواحد، بدلا من 10 آلاف فقط، ليصبح مجموع الغرامات المفروضة عليه بعد الغياب عن المران لمدة 10 أيام متواصلة 500 الف جنيه.

وصعّد صالح جمعة لاعب وسط الأهلي أزمته مع إدارة ناديه، بعد إعلانه رفض مغادرة الفريق على سبيل الإعارة، مشترطا الرحيل بشكل نهائي عن القلعة الحمراء، أو الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده.

واشتكى جمعة مما وصفه بـ"سوء معاملة" يتعرض له من قبل الجهاز التدريبي، مشيرا إلى أنه لا يجد سبب مقنع لاستبعاده من التشكيلة في المباريات.

وكان فايلر قد صرح قائلا: "صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مركزا مع الفريق، أتمنى له مستقبل طيب ولكن في مكان آخر بعيدا عن الأهلي".