وفاز يوفنتوس على بارما بهدفين لهدف، سجلهما رونالدو، ليتصدر الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان أقرب ملاحقيه.

ونقل موقع "آس" المختص في شؤون الرياضة، عن ساري قوله في تصريحات لقناة "سكاي سبورت" إيطاليا: "لدينا بطل من طراز فريد، إذا تسبب في مشكلة في بعض الأحيان، لكنه يحل 100 منهم". وأضاف: "بقية الفريق يجب أن يدور حوله".

وأكمل ساري: "منافسنا تسبب في متاعب كبيرة لنا في نهاية تلك المواجهة، لأننا لم نحسم المباراة بشكل مبكر عندما كنا نستطيع القيام بذلك، وهذا طبيعي"، بحسب موقع "آس".