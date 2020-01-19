وسجل فيدريكو كييزا والبديل دوسان فلاهوفيتش الهدفين بواقع هدف في كل شوط ليحقق فيورنتينا فوزه الثالث على التوالي في كل المسابقات.

ولم يخسر جوسيبي إياكيني مدرب فيورنتينا منذ تعيينه في ديسمبر، إذ تعادل في بداية مشواره مع بولونيا قبل أن يفوز 3 مرات في غضون أسبوع واحد على سبال في الدوري ثم على أتلانتا في كأس إيطاليا قبل انتصاره في نابولي.

وقال كييزا: "منذ قدوم إياكيني، تحدثنا وعلى الفور فهمنا ما نحن بحاجة لأن نفعله. لم يكن فيورنتينا في موقف جيد قبل العطلة الشتوية، لذلك كنا بحاجة لتغيير كل شيء ونحن الآن متحدون جدا".

وأصبح رصيد فيورنتينا 24 نقطة وتقدم إلى المركز 12 بالتساوي مع نابولي، لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة، بينما استمرت معاناة غاتوسو منذ تعيينه خلفا لكارلو أنشيلوتي الشهر الماضي.

وأطلقت جماهير نابولي صيحات استهجان ضد اللاعبين بعد الهزيمة في 3 مباريات متتالية بالدوري لأول مرة منذ أبريل 2012.

وقال غاتوسو: "يجب أن نعتذر للجماهير وللمدينة بأسرها، لأن الأداء الذي قدمناه كان مخجلا. في المباريات القليلة الماضية قدمنا عروضا جيدة لكن اليوم الأداء كان مروعا باستثناء أول 20-25 دقيقة".

وتابع: "لا يمكن أن نبحث عن أعذار، وصلنا للقاع ونحتاج إلى معرفة ماذا يحدث. بدا الأمر وكأننا التقينا صباح اليوم فقط وارتدينا قمصان اللعب ودخلنا الملعب. لم يكن هناك أي تنظيم".

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 26 عندما أنهى كييزا تحركا جماعيا جيدا بوضع الكرة في الشباك من 12 مترا.

واقترب الفريق الزائر من مضاعفة النتيجة بعد 5 دقائق أخرى، لكن الحارس ديفيد أوسبينا أبعد ضربة رأس من جايتانو كاستروفيلي من أسفل العارضة، قبل أن يطلق باتريك كوتروني تسديدة سكنت شباك الحارس الكولومبي لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

ورد نابولي بصناعة فرص خطيرة في كل شوط، إذ اقترب خوسيه كايخون من التسجيل بضربة رأس وهو غير مراقب قبل أن تلمس تسديدة لورينتسو إنسيني من مسافة بعيدة القائم.

لكن البديل فلاهوفيتش وجه ضربة قاصمة لآمال نابولي بالهدف الثاني في الدقيقة 74 عندما انطلق إلى قلب الملعب قبل أن يطلق تسديدة رائعة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة.