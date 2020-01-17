وقال سولشاير: "سيبلغ (يونغ) الخامسة والثلاثين الصيف المقبل، وإذا حصل على عقد لمدة عامين في مكان ما، فأعتقد أن الأمر يعود إليه في هذا الصدد ... نحن لم نكن على استعداد لتوفير هذا".

وأضاف: "لقد خدم الفريق على نحو طيب. كان قائده، وحقق بطولات ونال ميداليات وكؤوس، لكن لدينا لاعبين قادمين. لذا فقد حان الوقت الآن".

وبإمكان يونغ حال الانضمام إلى إنتر ميلان اللحاق بزميليه السابقين في مانشستر يونايتد رومليو لوكاكو وألكسيس سانشيز.

في الموسم الأول للمدير الفني أنطونيو كونتي، يحتل إنتر المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس المدافع عن اللقب، مع بلوغ نصف موسم الدوري تقريبا.