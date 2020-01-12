ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن تشافي، مدرب السد القطري حاليا، فضل تأجيل الخطوة إلى الصيف المقبل على أقل تقدير، علما أن إدارة النادي الكتالوني عرضت عليه تولي المسؤولية فورا لوقف إخفاقات المدير الفني الحالي إرنستو فالفيردي.

وأفردت تقارير صحفية إسبانية الأحد مساحة واسعة للحديث عن احتمال تعاقد برشلونة مع تشافي، للحلول على رأس الإدارة الفنية بدلا من فالفيردي.

وكرر تشافي، السبت، أن تدريب بطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين هو "حلم" له، مؤكدا أنه التقى مسؤولين في النادي، ورافضا في الوقت عينه قول "أي شيء" عن الموضوع انطلاقا مما اعتبره احترامه لنادييه الحالي والسابق وفالفيردي.

ويواجه الأخير ضغوطا متزايدة بعد نتائج مخيبة في الآونة الأخيرة، أبرزها الخسارة 2-3 هذا الأسبوع أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية المقامة في السعودية، في مباراة كان الفريق الكتالوني متقدما خلالها بنتيجة 2-1 حتى الدقائق العشر الأخيرة.

وكشفت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الكتالونية، الأحد، أن المدير الرياضي لبرشلونة الفرنسي إريك أبيدال والمدير التنفيذي أوسكار غراو، التقيا تشافي مجددا ليل السبت إثر قيادته السد للفوز على الريان 4-1، وبلوغ نهائي مسابقة كأس قطر لملاقاة الدحيل، بعد لقاء أول بين الطرفين الجمعة.

وأفادت الصحيفة أن المسؤولين عرضا على النجم السابق تولي الإشراف على الفريق بشكل فوري، بينما لا يزال هو يفضل الانتظار لنهاية الموسم.

وأوضحت: "تشافي يفضل الحضور إلى كامب نو في الصيف، وهذه هي الرسالة التي أوصلها (...) المفاوضات تبقى مفتوحة، واحتمال التعاقد معه بشكل فوري لم يتم استبعاده بعد".

وأشارت التقارير إلى أن تشافي يرغب في إنهاء الموسم مع فريقه الحالي، وألا يتحمل أيضا مسؤولية كبيرة بحجم تدريب برشلونة في منتصف الموسم، وفي لحظة حرجة للفريق الذي يتنافس بشكل محموم مع غريمه ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ويستعد لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي الشهر المقبل.

كما أبرزت بعض التقارير أن قرار تشافي يرتبط بتغييرات داخلية في إدارة برشلونة، لا سيما لجهة قرب انتهاء عهد رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو والانتخابات المقررة لاختيار خلف له عام 2021.

وأوضحت بعض التقارير أن تشافي هو أقرب إلى فيكتور فونت، أحد المرشحين المحتملين لخلافة بارتوميو العام المقبل، من الرئيس الحالي.

وكتبت صحيفة "إل باييس" أن النجم السابق يجد نفسه "في وضع صعب. إذا وافق، سيكون تحت جناح إدارة ضعيفة وانتخابات مقررة في 2021. لكن إذا رفض، قد يواجه انتقادات لرفضه العودة إلى بيته".

ويتمتع تشافي بخبرة محدودة على صعيد التدريب، إذ بدأ ذلك مع السد في صيف 2019 بعدما أعلن اعتزال مزاولة كرة القدم كلاعب في صفوفه.

وأمضى تشافي غالبية مسيرته مع النادي الكاتالوني حيث نشأ، قبل الانضمام إلى السد في 2015، وأحرز مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 8 مرات، كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.