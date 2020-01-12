وقلبت صربيا تأخرها أمام إسبانيا صفر-1 الى فوز 2-1، بعد تفوق جوكوفيتش في مباراة الفردي الثانية على نادال 6-2 و7-6 (7-4)، وتغلب الثنائي جوكوفيتش وفيكتور ترويسكي على بابلو كارينيو بوستا وفيليسيانو لوبيز 6-3 و6-4 في مباراة الزوجي.

وكان الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت قد منح إسبانيا التقدم بتغلبه على دوشان لايوفيتش في المباراة الأولى للفردي بنتيجة 7-5 و6-1.

وشهدت بطولة كأس رابطة المحترفين الأولى من نوعها إثارة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، ولاقت نجاحا كبيرا بين متابعي التنس.

ويشارك في البطولة 24 دولة، كل يشارك بفريق من أفضل لاعبيه، في بطولة تقام خلال 10 أيام على الملاعب الصلبة، تتوج الدولة الفائزة فيها بطلة للعالم.