وبعد أن بدأت عام 2020 بشكل واعد، من خلال فوزها السهل في الدور الأول على الإيطالية كاميلا جورجي 6-3 و6-2، وجدت ابنة الـ38 عاما نفسها متخلفة بعد تنازلها عن إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الأولى، قبل أن تستعيد زمام المبادرة في الثانية والثالثة، وتحسم اللقاء في ساعتين.

ورأت سيرينا، المصنفة أولى في أوكلاند، أن خوضها مباراة من هذا النوع هام جدا لتحقيق أهدافها، والفوز بلقبها الرابع والعشرين في بطولات الغراند سلام ومعادلة الرقم القياسي المطلق المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت، موضحة "احتاج حقا إلى خوض مباريات من هذا النوع لتحقيق أهدافي... بعد خسارتي للمجموعة الأولى، أنا سعيدة وحسب ببقائي في الدورة".

وتستعد سيرينا لخوض بطولة أستراليا المفتوحة اعتبارا من 20 الشهر الحالي، والتي توجت فيها الأميركية بلقبها الأخير في 2017 والثالث والعشرين في الغراند سلام، على الرغم من أنها خاضت بعدها أربع مباريات نهائية كبرى عامي 2018 و2019 في ويمبلدون (مرتان) وفلاشينغ ميدوز (مرتان).

وتلتقي سيرينا في ربع النهائي الألمانية لاورا سيغيموند التي أقصت الأميركية الواعدة ابنة الـ15 ربيعا كوكو غوف بالفوز عليها 5-7 و6-2 و6-3.

وواصلت الألمانية الأخرى يوليا غورغيس، المصنفة رابعة، حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزته في العامين الماضيين، وذلك بفوزها السهل على السويسرية جيل تيخمان 6-3 و6-2.

وتلتقي غورغيس في ربع النهائي الدنماركية كارولاين فوزنياكي، الخامسة، التي تغلبت على الأميركية لورن ديفيس بطلة 2017 6-1 و4-6 و6-4.

وتجمع المباراتان الأخريان في ربع النهائي الأميركية أماندا أنيسيموفا، الثالثة، مع الكندية أوجيني بوشار، والفرنسية أليزيه كورنيه مع الأميركية جيسيكا بيغولا.