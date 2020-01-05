وأدلى سواريز بالتصريح بعدما اكتفى فريق برشلونة بتعادل مخيب بهدفين لمثلهما أمام إسبانيول، في إطار "الديربي" الكاتالوني.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن سواريز قوله: "لقد قمنا بأصعب شيء على ملعب الخصم"، في إشارة إلى قدرة برشلونة على تدارك التأخير، لأن إسبانيول هو الذي بدأ التسجيل في الدقيقة الثالثة والعشرين، ثم توالت الأهداف الأخرى.

وأضاف المهاجم الأوروغوياني: "أعتقد أننا خسرنا نقطتين. ثمة أشياء يمكن تحسينها. أي أنا علينا أن نقيّم ما حدث أمام إسبانيول".

وذكر سواريز أن برشلونة كان يدرك أن مباراته أمام إسبانيول لن تكون سهلة، وتابع قائلا: "لكن هناك أيام جيدة تلوح أمامنا حتى نفوز باللقب، لأننا مطالبون بأن نتطلع إلى كأس السوبر".

وخاض فريق برشلونة المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد الدقيقة السابعة والسبعين من عمر المباراة، بسبب طرد لاعبه الهولندي، فرينكي دي يونغ، وهو ما أتاح لإسبانيول أن يعود بقوة إلى المباراة.

وأشار سواريز إلى أن اللعب بعشرة لاعبين أمر صعب، لأنه سمح للفريق الخصم بأن يعود بشكل أقوى، لكنه استطرد قائلا: "ذلك ليس عذرا، فنحن الأبطال، وعلينا أن نفوز".