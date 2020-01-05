وأحرز أولكسندر زينتشينكو وسيرغيو أغويرو وتيلور هاروود-بيليسوفيل فودين أهداف سيتي، فيما أدرك بورت فال التعادل عبر توم بوب.

ومثلما فعل سيتي أدخل مانشستر يونايتد العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية ضد ولفرهامبتون في مباراة انتعشت في الشوط الثاني عقب شوط أول ممل.

وسدد البديل ماركوس راشفورد في العارضة ليونايتد فيما أُلغي هدف مات دورتي لولفرهامبتون.

وتغلب ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز 2-صفر على ضيفه ويغان أثليتيك، بينما سحق بورنموث ضيفه لوتون تاون4-صفر.

وهز البديل المخضرم آرون ويلبراهام الشباك ليمنح روتشديل المنتمي للدرجة الثالثة التعادل 1-1 مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.

وسيطر نيوكاسل على الشوط الأول باستاد سبوتلاند ومنحه ميغيل ألميرون التقدم بعد 17 دقيقة.

لكن روتشديل المتعثر الذي يحتل المركز 18 في الدرجة الثالثة كان مختلفا في الشوط الثاني وأدرك المهاجم ويلبراهام (40 عاما) التعادل قبل 11 دقيقة من النهاية.

وجاء هدف ويلبراهام الثاني في مسيرته في كأس الاتحاد بعد تمريرة من لوك ماثيسون (17 عاما).

وقال ويلبراهام، الذي خاض المباراة 674 في مسيرته: "لعبنا كرة قدم في الشوط الثاني. قمنا بعمل جيد ولم نكن محظوظين بعدم تحقيق الفوز. ستكون تجربة رائعة للاعبين بالذهاب إلى سانت جيمس بارك لخوض مباراة الإعادة".

ولم يتجاوز نيوكاسل الدور الرابع منذ 2006 وسيكون بحاجة إلى مباراة إعادة لبلوغ هذا الدور.

وفي الوقت الذي سيشعر فيه نيوكاسل براحة باستمرار فرصته في البطولة خسر أستون فيلا وبرايتون آند هوف ألبيون أمام منافسين من الدرجة الثانية.

وتأخر ترانمير 3-صفر في ملعب واتفورد في الشوط الأول لكنه أدرك التعادل بفضل أهداف كونور جينينغز وإيمانويل مونتي وركلة جزاء منبول مولين.

ورغم إدخال 10 تغييرات على تشكيلته التي انتصرت على توتنهام هوتسبير في الدوري فاز ساوثامبتون 2-صفر على هدرسفيلد تاون.

وتأهل بيرنلي إلى الدور الرابع بتغلبه 4-2 على ضيفه بيتربره يونايتد المنتمي للدرجة الثالثة فيما أحرز توم إيفز ثلاثة أهداف، ليقلب هال سيتي المشارك في الدرجة الثانية تأخره إلى انتصار 3-2على مستضيفه روثرهام يونايتد المنافس في الدرجة الثالثة.

وفاز برمنغهام سيتي 2-1 على بلاكبرن روفرز في مواجهة بين فريقين ينافسان في الدرجة الثانية وخسر نيوبورت كاونتي المنتمي للدرجة للرابعة 3-صفر في ملعب ميلوول.

وسيخوض شروسبري تاون المنافس في الدرجة الثالثة مباراة إعادة عقب تعادله 1-1 مع مستضيفه بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية.