وانتصر أنشيلوتي في أول مباراتين له مع الفريق قبل الذهاب إلى مانشستر، لكن هذا السجل توقف الآن.

وأعتقد فيل فودين أنه منح سيتي التقدم في الدقيقة 13، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي وجود تسلل أثناء بناء الهجمة.

ولم يكن سيتي في أفضل حالاته فيما تبقى من الشوط الأول، لكنه تحسن بعد الاستراحة ليتقدم في الدقيقة 51 عبر جيسوس الذي سجل هدفه السادس في 5 مباريات أمام إيفرتون.

وسرعان ما رفع رصيده إلى 7 أهداف في 5 مباريات أمام إيفرتون مستفيدا من تمريرة الجزائري رياض محرز مسجلا هدفه الشخصي الثاني بعدها بسبع دقائق.

وارتكب الحارس كلاوديو برافو خطأ ليمنح إيفرتون فرصة تقليص الفارق، حيث سجل ريتشارليسون قبل 19 دقيقة من النهاية.

وحبست الجماهير صاحبة الضيافة أنفاسها لأن دفاع الفريق لم يكن جيدا وضغط إيفرتون لإدراك التعادل، لكن الفريق الزائر افتقد اللمسة الأخيرة.

وبهذا الانتصار الرابع في آخر خمس مباريات ظل سيتي على بُعد نقطة واحدة خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، لكنه يتأخر بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي خاض مباراتين أقل بينما ظل إيفرتون في المركز العاشر.

وقال غوارديولا: "عندما تكون بعيدا عن المركز الأول في بعض الأحيان يستسلم البعض لكننا لا نستسلم أبدا".

وأجرى المدرب الإسباني 5 تغييرات على الفريق الذي تغلب على شيفيلد يونايتد.

وأحرز سيتي 12 هدفا بين 16 على أرضه في الدوري هذا الموسم خلال الشوط الثاني قبل زيارة إيفرتون واستغرق الأمر 6 دقائق فقط بعد الاستراحة ليفتتح جيسوس التسجيل بعد تمريرة من إيلكاي غندوغان.

وأسفر تحرك رائع آخر عن الهدف الثاني بعد تمرير فودين للكرة إلى محرز، الذي أرسلها بدوره إلى البرازيلي جيسوس ليسجل هدفه 13 في كافة المسابقات هذا الموسم.

وأخطأ برافو في تمرير الكرة ليحول ثيو والكوت تمريرة عرضية تابعها ريتشارليسون في المرمى، وسنحت عدة فرص لسيتي لحسم الفوز لكن غوردان بيكفورد حارس إيفرتون حرم حامل اللقب من زيادة أهدافه.

وقال أنشيلوتي: "في النهاية سيتي استحق الفوز. كانوا أفضل منا. نحن بحاجة للوقت للعمل وتطوير أشياء ليست جيدة".