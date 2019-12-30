وقال النادي في بيان "أي اتفاق مع مجموعة فريدكين مشروط بالنتيجة الإيجابية لإجراءات الفحص الفني لمجموعة روما".

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تحالف شركات يقوده فريدكين في طريقه لشراء نادي روما مقابل 750 مليون يورو (840.30 مليون دولار) تشمل الديون في تقييم قياسي لناد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وارتفعت قيمة أسهم روما، الذي تسيطر عليه مجموعة من المستثمرين الأميركيين منذ اتفاق 2014، بأكثر من 9 في المئة في بداية التعاملات في ميلانو.