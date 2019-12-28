وقال الفريق الكاتالوني على موقعه الرسمي "توصل برشلونة وبيتيس إلى اتفاق لانتقال كارليس ألينا. سيتكفل ريال بيتيس بدفع أجر اللاعب. لا يتضمن إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي".

وألينا (21 عاما) هو أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة ويبلغ الحادية والعشرين من عمره ويدافع عن ألوان منتخب إسبانيا لهذه الفئة العمرية. خاض 39 مباراة في صفوف الفريق الأول لبرشلونة بينها خمس مباريات هذا الموسم.

ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني مع 23 نقطة.