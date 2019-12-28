وقال تاه في مقابلة مع أسوشيتد برس جرت مؤخرا: "أعتقد أنه بما أننا ألمانيا فلا ينبغي علينا أن نختبئ لمجرد ما حدث في كأس العالم الماضية. فلدينا فريق رائع ومميز جدا وفريق في الواقع شاب... لا ينبغي أن نخاف من أحد".

وبفريق أعيد بناؤه، تواجه ألمانيا اختبارا صعبا في بطولة أمم أوروبا، حيث تواجه في مرحلة المجموعات كل من فرنسا والبرتغال، حاملي لقب كأس العالم وكأس أمم أوروبا على التوالي.

وسيتم تحديد الفريق الرابع في المجموعة عبر مباريات خروج المغلوب في التصفيات الأوروبية. وتدرب تاه مع ألمانيا قبل كأس العالم، لكنه لم يدرج على القائمة النهائية.

لكن منذ ذلك الحين، أثبت مدافع الوسط في فريق باير ليفركوزن البالغ من العمر 23 عاما، جدارته بالمشاركة في أربع مباريات دولية من البداية، وظهر في واحدة كبديل في عام 2019.