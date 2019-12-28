وسجل هدفا الرجاء المغربي كل من، بين مالانغو وسفيان رحيمي في الدقيقتين 51 و54.

ووجد الرجاء صاحب الأرض صعوبة كبيرة، في اختراق وسط ودفاع الفريق الجزائري، الذي كان منظما على المستوى التكتيكي.

وتمكن بين مالانغو من الحصول على كرة في مربع العمليات أنهاها بتسديدة سجل منها الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 51.

وأربك هذا الهدف لاعبي الشبيبة، وزاد من ضغط الرجاء، حتى استطاع رحيمي استغلال كرة، عادت من الحارس بن بوط بعد تسديدة مالانغو، وأعادها للمرمى مسجلا الهدف الثاني، في الدقيقة 54.

وانفرد الرجاء بهذا الفوز وصافة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، خلف الترجي المتصدر (7 نقاط)، وأمام شبيبة القبائل الثالث (3 نقاط)، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة بنقطة وحيدة.

وفي مباراة أخرى، تعادل الترجي التونسي على ملعبه ووسط جماهيره أمام فيتا كلوب الكونغولي دون أهداف في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفشل الترجي بطل النسخة الماضية من البطولة، في كسر صمود فيتا كلوب، ليسقط في فخ التعادل الأول له في البطولة.

وسبق للترجي أن نجح في الانتصار على الرجاء البيضاوي في المغرب، قبل أن ينتصر على شبيبة القبائل الجزائري في تونس، ولكنه فشل في فعل ذلك أمام فيتا كلوب.