وأصدر ميلان بيانا أكد فيه أنه "توصل إلى اتفاق مع اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش. لقد وافق المهاجم السويدي على الدفاع عن الوان النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد في الموسم التالي".

وخاض العملاق السويدي موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012 سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة.

وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011 حين كان معارا من برشلونة الإسباني قبل أن ينتقل إليه رسميا في الموسم التالي.

وبات السويدي لاعبا حرا منذ مغادرته لوس انجيلس غالاكسي الأميركي في نوفمبر الماضي، بعد أن انضم الى صفوفه في مارس 2018 وسجل معه 52 هدفا في 56 مباراة فقط.

ويأتي التعاقد مع "إبرا" في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الأحد الماضي بأسوأ خسارة له في الكالتشيو منذ 21 عاما عندما سقط بخماسية نظيفة امام مضيفه اتالانتا.

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب في فرق مالمو السويدي (1999-2001)، أياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، يوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، إنتر ميلانو الإيطالي (2006-2009)، برشلونة الإسباني (2009-2010)، ميلان الإيطالي

(2010-2012)، باريس سان جرمان الفرنسي (2012-2016)، مانشستر يونايتد (2016-2018)، وكانت المحطة الأخيرة في لوس أنجليس غالاكسي الأميركي في الموسمين الماضيين.

كما خاض 116 مباراة دولية في صفوف منتخب السويد سجل خلالها 62 هدفا بين عامي 2001 و2016.