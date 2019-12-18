وللمرة الأولى منذ 9 موسام تأتي قمة "الكلاسيكو" متوازنة من جميع النواحي، بين برشلونة، الذي يستضيف اللقاء على ملعبه كامب نو، وريال مدريد، اللذين يتساويان بالنقاط، برصيد 35 نقطة لكل منهما بعد 16 جولة.

ويتفوق النادي الكتالوني بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل مرماه 20 هدفا، في المقابل، سجل ريال مدريد 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.

الجدير بالذكر، أنه في الموسم 2009-2010، خاض الغريمين لقاء "الكلاسيكو" وهما متساويان تماما بعدد النقاط، كما هو الحال اليوم.

وفي ذلك الوقت وفي الجولة الثلاثين من البطولة الإسبانية، واجه برشلونة بقيادة مدرب مانشستر سيتي الحالي بيب غوارديولا، في حين كان المدرب التشيلي مانويل بليغريني يقود نادي ريال مدريد.

وانتهى اللقاء في ذلك الوقت بفوز "البلوغرانا" وتصدر الترتيب، قبل أن يحقق لقب الدوري لاحقا.

ومن المفارقات في الكلاسيكو الحالي أن هدافي الفريقين متساويان بعدد الأهداف، إذ أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد، 12 هدفا لكل منهما حتى الآن.

على صعيد آخر، يتقدم مدرب برشلونة الحالي إرنستو فالفيردي بعدد مرات الفوز في الموسم الحالي، حيث حقق فريقه الفوز 11 مرة مقابل 10 مرات لزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

وتعادل فالفيردي مرتين مقابل 5 مرات لزيدان، فيما خسر مدرب برشلونة 3 مرات مقابل مرة واحدة خسر فيها زيدان.

ويوضح الإنفوغرافيك المرفق بعض أبرز نتائج الفريقين في المواجهات معا، وعدد مرات الفوز بالبطولة الإسبانية وكذلك التعادل.