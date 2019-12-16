ومنح لاعب وسط فيورنتينا السابق بورخا فاليرو التقدم لإنتر بعد ثماني دقائق لكن فلاهوفيتش انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يسدد كرة قوية في المرمى.

وبهذه النتيجة يتساوى إنتر مع يوفنتوس ولكل منهما 39 نقطة على قمة الترتيب لكنه يتفوق بفارق الأهداف، بينما قلل هدف التعادل المتأخر من الضغوط الواقعة على فينشنزو مونتيلا مدرب فيورنتينا.

ودخل فيورنتينا المباراة بعد خسارته في لقاءاته الأربعة السابقة، لكن نقطة التعادل رفعت رصيده إلى 17 نقطة في المركز 13.