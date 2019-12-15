وبقي نابولي دون فوز للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري.

وتقدم ديان كولوسيفسكي بهدف لبارما قبل أن يدرك أركاديوش ميليك التعادل لنابولي بضربة رأس في الشوط الثاني لكن جرفينيو خطف هدف الانتصار بعد هجمة مرتدة سريعة.

وتولى جاتوسو، مدرب ميلان السابق، قيادة نابولي بعد إقالة كارلو أنشيلوتي الأسبوع الماضي بعد بداية سيئة للموسم حيث يعاني من أسوأ بداية للفريق في الدوري منذ 19 عاما.

وهذه الخسارة تعاني أن نابولي أخفق في تحقيق أي فوز في أربع مباريات متتالية على أرضه بالدوري ولأول مرة منذ مارس 2010.

وتقدم بارما على فريق جاتوسو في جدول الترتيب وبات يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي ثامن الترتيب والذي قد يتراجع بشكل أكبر بعد انتهاء منافسات الجولة.