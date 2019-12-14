ووصف مورينيو خبر تجديد عقد كلوب مع "الريدز" بأنه "جيد لمشجعي ليفربول الذين يقدّرون كلوب كثيرا".



ونقلت صحيفة "آس" عن كلوب قوله: "تجديد عقد كلوب خبر جيد بالنسبة للبريميرليغ أيضا، لأننا نرغب في تواجد أفضل اللاعبين والمدربين وهو واحد منهم. إنها أخبار إيجابية للجميع".

وتعليقا على تجديد عقده، قال كلوب في بيان نشر على موقع ليفربول الإلكتروني: "عندما جاء الاتصال لتدريب ليفربول في خريف 2015 شعرت أننا نلائم بعضنا. وبعد كل ذلك، أشعر الآن أني قللت من أهمية الأمر".

وأضاف المدرب الألماني، الحاصل على جائزة مدرب العام في ألمانيا عام 2011: "من خلال ثقة تامة في أن التعاون لا يزال مستمرا من الجانبين تمكنت من إعلان هذا الالتزام حتى 2024"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال بطل أوروبا إنه توصل أيضا لاتفاق بتمديد التعاقد مع مساعدي المدرب وهما بيتر كرافيتس وبيب ليندرز.

وكان كلوب، البالغ من العمر 52 عاما، قد انتقل من تدريب فريق بوروسيا دورتموند لتدريب ليفربول في العام 2015.

يشار إلى أن كلوب قاد ليفربول إلى نهائيين في أول نصف موسم له هما نهائيا الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية رغم أنه خسرهما.

وفي موسم 2018–2019 استطاع كلوب تحقيق أول ألقابه مع ليفربول بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في النهائي.

وكان كلوب على أعتاب قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي قبل أن يخسر الصراع بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

لكن هذا الموسم يبدو ليفربول مرشحا بقوة لإنهاء انتظار دام 30 عاما لحصد لقب البريميرليغ، بعدما حافظ على سجله بلا هزيمة في 16 مباراة ويتصدر المسابقة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.