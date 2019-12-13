وعُين جيرارد أسطورة نادي ليفربول، مدربا للعملاق الأسكتلندي في مايو 2018 وقاده في أول موسم له إلى وصافة الدوري المحلي خلف غريمه سلتيك.

ونجح رينجرز ببلوغ الدور الثاني من "يوروبا ليغ" بتعادله على أرضه 1-1 مع فيينورد الهولندي، ليتأهل ثانيا عن المجموعة السابعة مع بورتو البرتغالي المتصدر.

وجاء في بيان للنادي "يسر نادي رينجرز لكرة القدم أن يعلن اليوم أن المدرب ستيفن جيرارد وافق على تجديد عقده لسنتين سيبقيه في ملعب ايبروكس حتى صيف العام 2024".

من جانبه، قال الدولي الإنجليزي السابق "أنا سعيد وأشعر أننا نبني شيئا مميزا سويا في النادي".

وتابع المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2005 "أريد أن أشكر مجلس الإدارة على دعمهم لي خلال فترة تواجدي في النادي والأهم، (أريد أن أشكر) جماهير رينجرز التي أعطتني والفريق دعما هائلا خلال هذين الموسمين".

وكان رينجرز قد خسر الأحد نهائي كأس الرابطة الأسكتلندية أمام سلتيك بهدف أثار الجدل بعد أن أظهرت الاعادة إمكانية وجود تسلل.

في المقابل، أكد رئيس النادي دايف كينغ أنه "منذ اللحظة التي التقيت فيها ستيفن، أدركت أنه الرجل المناسب لمساعدة هذا النادي في المضي قدما على أرض الملعب. لديه عقلية نخبوية وهذا تحديدا ما كنت أتطلع إليه".