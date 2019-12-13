وشارك كافاني في الشوط الثاني بمباراة ناديه ضد غالطة سراي، والتي انتهت بفوز النادي الفرنسي بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كافاني أحد أهداف اللقاء من ضربة جزاء، ونشر عقب الفوز تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: "ما عشته وشاهدته بالأمس في الملعب يعتبر أمرا لن ينسى، سأحمله بداخلي دائما"، وفق ما نقلت صحيفة "آس".

واعتبر كثيرون تغريدة اللاعب الأورغوياني، بمثابة إعلان "مبطن" عن قرب رحيله عن سان جرمان.

ويعد الموسم الحالي الأصعب بالنسبة لكافاني منذ قدومه لفرنسا، إذ أصيب في أغسطس الماضي إصابة مهدت الطريق ليأخذ ماورو إيكاردي مكانه، وجعلت اللاعب الأوروغوياني يفكر بالرحيل عن النادي الباريسي.