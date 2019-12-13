وسجل البرازيليان إنسيلمو دي مواريس (43) وريناتو شافيز (64) الهدفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ثلاثي الصدارة الهلال والنصر حامل اللقب والأهلي، فيما بقي العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويملك النصر فرصة استعادة الصدارة عندما يستضيف التعاون، الجمعة، فيما تأجلت القمة بين الهلال والأهلي إلى السابع من يناير المقبل بسبب مشاركة الهلال، بطل دوري أبطال آسيا، في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الدوحة، حيث سيلاقي الترجي بطل أفريقيا، السبت، في ربع النهائي.

وفرض الوحدة سيطرته من البداية وكاد يفتتح التسجيل بتسديدة للفرنسي يوسف نياكاتي علت العارضة بقليل (27)، قبل أن ينجح دي مورايس في هز الشباك بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين الحارس التونسي أيمن المثلوثي (43).

وواصل الوحدة أفضليته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثان عندما نفذ الأسترالي كريغ غودوين كرة من ركلة حرة ارتقى لها المدافع شافيز وتابعها قوية برأسه على يسار المثلوثي (64).

ولاحت فرصة للعدالة لتقليص الفارق عبر الملغاشي كاروليس أندريا، لكن كرته تصدى لها عبدالله الجدعاني على دفعتين (70)، قبل أن يتدخل القائم لرد رأسية اللاعب نفسه (71)، فيما أنقذ حارس العدالة مرماه من هدف ثالث بإبعاده كرة غودوين إلى ركنية (78).

وألحق الرائد هزيمة جديدة بمضيفه الشباب 4-3 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسجل رائد الغامدي (23 و51) ومحمد العمري (33) والمغربي جلال الداودي (88) رباعية الرائد، فيما سجل أهداف الشباب محمد سالم (44) والأرجنتيني كريستيان خوانكا (67) والكولومبي دانيلو أسبريا (90+4).

ورفع الرائد رصيده إلى 17 نقطة وتقدم للمركز الثامن، بينما تراجع الشباب إلى المركز التاسع بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.

وحول أبها تخلفه أمام مضيفه الحزم صفر-1 إلى فوز 3-2 على ملعب الحزم بالرس.

وسجل لأبها البرازيلي فاغنر أليماو (29 خطأ في مرمى فريقه) والملغاشي فانيفا اندرياتسيما (39) والتونسي كريم العواضي (52)، وللحزم السويدي كارلوس ستراندبرغ (6) والمغربي إدريس فتوحي (71 من ركلة جزاء).

وصعد أبها إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز العاشر.