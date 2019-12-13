وسجل مصطفى محمد (52) ومحمود علاء (79 من ركلة جزاء) الهدفين، بحسب وكالة فرانس برس.

ويعد هذا الفوز الرابع للزمالك هذا الموسم، وعوض خسارته أمام إنبي 1-2 في المرحلة الماضية، رافعا رصيده إلى 13 نقطة، ارتقي بها إلى المركز الرابع.

وللزمالك مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الأهلي، في حين تراجع بيراميدز إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

واستعاد المقاولون العرب الصدارة من الأهلي بفوزه على مضيفه المصري 1-صفر على ملعب السويس، وسجل محمد سمير الهدف الوحيد في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده الى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الأهلي الفائز على وادي دجلة 3-صفر الأربعاء، في حين تجمد رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويملك الأهلي مباراتين مؤجلتين ضد الزمالك والمصري البورسعيدي. وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وضيفه طنطا على ملعب الإسكندرية.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 14 نقطة مقابل 8 نقاط لطنطا التاسع.