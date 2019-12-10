وأشارت الشبكة إلى أن مدرب فالنسيا وفياريال السابق "تواجد في لندن هذا الأسبوع لعقد محادثات مع النادي قبل العودة إلى إسبانيا الثلاثاء".

لكنها نقلت عن مصادر أن ابن الرابعة والخمسين "ليس متفائلا بتولي المنصب، كون جنسيته الإسبانية قد تشكل عائقا لخلافة مواطنه أوناي إيمري".

وكان مارسيلينو أقيل من تدريب فالنسيا في سبتمبر الماضي لخلافه مع مالك النادي السنغافوري بيتر ليم بشأن استراتيجية النادي على المدى الطويل، وذلك بعد قيادته "الخفافيش" إلى المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمين، بالإضافة إلى إحراز كأس الملك، وهو اللقب الأول له خلال عقد من الزمن.

واللافت أن فريقه السابق فالنسيا أقصي من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أرسنال تحديدا.

وكان أرسنال وضع حدا لسلسلة نتائجه المخيبة، بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه وست هام بهدف إلى فوز مستحق 3-1 في "دربي" لندن، الاثنين في ختام مباريات المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وبدا أن فريق شمال لندن يتجه لخسارته الثانية تواليا في 3 مباريات في الدوري بقيادة مدربه المؤقت السويدي فريدي ليونغبرغ، الذي حل بدلا من إيمري المقال من منصبه في 29 نوفمبر الماضي، غير أن الصورة التي ظهر بها في الشوط الثاني حالت دون سقوطه بعدما سجل 3 أهداف في 9 دقائق تناوب عليها البرازيلي الشاب غابريال مارتينيلي، والإيفواري نيكولا بيبي، والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ.

وتبرز لائحة من الأسماء لخلافة إيمري، تضم الفرنسي باتريك فييرا نجم وسط الفريق سابقا، والإيطالي ماسيميليانو أليغري، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، والإسباني ميكل أرتيتا الذي حمل ألوان "المدفعجية" بين 2011 و2016، ويعمل حاليا مدربا مساعدا لمواطنه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.