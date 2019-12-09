في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، سجل محمد فاروق (10 و56) والبوركيني إيريك تراوري (32 و84) والغاني جون أنطوي (52) والإيفواري ويلفرد كانون (75) أهداف بيراميدز الذي حقق فوزه الثاني ورفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن المصري الذي حسم مباراته مع إينوغو دون عناء على استاد الإسكندرية.

وسجل النيجيري أوستن أموتو (5) وأحمد ياسر (27) والليبي مفتاح طقطق (48) وحسن علي (83) أهداف المصري، والبديل إيزيكوي شينونسو (86) وسعيدو سنبوري (90+1 خطأ في مرمى فريقه) هدفي الضيوف.

وبعد أن حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى على أدجوبي البنيني 3-صفر، اكتفى نهضة بركان بالتعادل خارج ملعبه مع زاناكو الزامبي بهدف للبوركيني جبريل شيخ أوتارا (15) مقابل هدف لكارليس زولو (25)، رافعا رصيده في المجموعة الثالثة إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن موتيما بمبي الذي فاز الأحد خارج ملعبه على أدجوبي 2-صفر.

وفي المجموعة الرابعة، حقق حسنية أكادير المغربي فوزه الثاني وجاء على مضيفه نادي بارادو الجزائري بهدفين للمهدي أوبيلا (26) وياسين الرامي (48) في مباراة أضاع خلالها صاحب الأرض ركلة جزاء في الشوط الأول عبر يسري بوزوق (35).

ورفع حسنية أكادير رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن إنييمبا النيجيري الفائز بدوره على سان بدرو الإيفواري 1-صفر.