وتعد هذه هي الخسارة الأولى ليوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي، ليتراجع الفريق إلى المركز الثاني ويتجمد رصيده عند 36 نقطة، خلف إنتر ميلانو المتصدر برصيد 38 نقطة.

ولجأ أنصار يوفنتوس للمطالبة برحيل ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق بعد الهزيمة، خاصة أن الفريق لا يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحد المشجعين: "لا يستخدم ساري نقاط قوة رونالدو، لابد من إقالته"، بينما قال آخر: "لابد من إقالة ساري والحصول على توقيع بوكيتينو، ساري لا يستحق رونالدو".

أما مشجع آخر فقال: "إقالة ساري حتمية.. إنه يدمر رونالدو"، وفقا لصحيفة "آس" اٌسبانية.

ويعتمد ساري في طريقته على خطة لعب 4-3-3، ويستخدم مهاجم واحد فقط، ولا يجد ساري مجال أن يلعب الثلاثي هيغوايين ورونالدو وديبالا في وقت واحد.

وتحدثت تقارير صحفية عن سوء العلاقة بين رونالدو وساري، بعد قرار الأخير استبدال مهاجمه الفذ خلال آخر لقاءين ليوفنتوس، فيما ذهبت صحف إيطالية إلى أن رونالدو سب ساري لحظة خروجه من الملعب في لقاء ميلان الأخير.