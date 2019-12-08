ورجحت تقارير صحفية أن يكون اللاعب المختار، الذي يسعى إليه برشلونة هو لاعب أيندهوفن والمنتخب الهولندي دونيل مالين، وهو أحد اللاعبين الذين يمثلهم رايولا.

ووفقا للتقارير فإن برشلونة يسعى إلى الحصول على خدمات اللاعب الهولندي مالين، البالغ من العمر 20 عاما، في يناير المقبل، خلال موسم الانتقالات الشتوية، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية.

وترجح التقارير أن يحل مالين، الذي سجل 10 أهداف في 12 مباراة في الدوري الهولندي هذا الموسم، في برشلونة مكان سواريز، البالغ من العمر 32 عاما، والذي سجل هدفا رائعا خلال مباراة النادي الكتالوني أمام ريال مايوركا ضمن الدوري الإسباني.

وذهبت تقارير إلى أن برشلونة تواصل بالفعل مع رايولا، وكيل اللاعب مالين، من أجل الصفقة المرتقبة، مضيفة أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 50 مليون دولار، وفق السعر الذي حدده أيندهوفن مقابل انتقال لاعبه.

يشار إلى أن المهاجم الشاب كان قد سجل 27 هدفا مع الفريق الأول لأيندهوفن، بينما سجل أول هدف دولي له ضد ألمانيا عندما فاز منتخب هولندا على نظيره الألماني في سبتمبر الماضي بواقع 4 أهداف مقابل هدفين.