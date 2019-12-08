وتحدث شاكيري في مناسبة دعائية عن أمور ليفربول، فقال: "نحن مستمتعون جدا، النادي يعمل لمستوى آخر على مدى سنوات، مع يورغن كلوب حصلنا على مدرب جيد والأهم أننا حصلنا على شخص جيد، هذا هام للفريق كي يحصد أهدافه"، وفق ما نقلت "آس" الإسبانية.

وأضاف: "فزنا العام الماضي بدوري أبطال أوروبا، ولا أحد يعلم إلى الآن كيف عدنا أمام برشلونة، لقد كان عاما لا يصدق، هذا الموسم بدأنا بشكل جيد ولدينا ما يدعمنا جدا كي نواصل، آمل أن نتوج بالدوري الإنجليزي، نحن فريق يقف على الأرض ويأخذ الأمور مباراة تلو مباراة".

وتابع قائلا: "إذا واصلنا اللعب على ذات المنوال، لن يوقفنا أحد، نحن في طريق جيد للغاية نحو النجاح".

جدير بالذكر أن آخر مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي لعبها ضد بورنموث، السبت، وانتهت بفوز "الريدز" 3-0، حيث تناوب على تسجيل الأهداف كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا ومحمد صلاح.