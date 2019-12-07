وسجل دومينيك كالفرت ليوين هدفين بعدما أحرز ريتشارليسون هدف التقدم المبكر ليثبت صحة رأي المدرب فيرغسون في اللعب بطريقة 4-4-2 بعد توليه المسؤولية عقب إقالة المدرب ماركو سيلفا، الخميس الماضي.

وكان ماتيو كوفاتشيتش قلص الفارق لتشلسي في الدقيقة 52 لتصبح النتيجة 2-1 قبل أن يسجل أصحاب الأرض الهدف الثالث وسط أجواء حماسية وصاخبة من المشجعين في ملعب "غوديسون بارك".

وتقدم إيفرتون إلى المركز 14 برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، بينما بقي تشلسي رابعا وله 29 نقطة من 16 مباراة.

وبدأ إيفرتون بضغط هجومي وسجل ريتشارليسون هدفا بضربة رأس من مدى قريب بعد كرة عرضية من الظهير الأيمن جبريل سيديبي.

وكاد ريتشارليسون أن يضيف الهدف الثاني بعد هجمة سريعة لكنه أخفق في التعامل مع كرة عرضية من ثيو والكوت.

وكانت إدارة إيفرتون قررت إقالة المدرب سيلفا، الخميس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام جاره وغريمه التقليدي ليفربول 2-5 الأسبوع الماضي.

ورغم هدف تقليص الفارق من كوفاتشيتش بتسديدة من خارج المنطقة واصل إيفرتون التحلي بالخطورة من الهجمات المرتدة واستفاد كالفرت ليوين من خطأ دفاعي ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.