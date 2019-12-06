وسيسمح للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بضم لاعبين في انتقالات يناير المقبل، وذلك بعد حرمانه من التعاقد مع لاعبين في سوق انتقالات الصيف الماضي.

كما قلصت محكمة التحكيم الرياضية الغرامة على النادي إلى 300 ألف دولار، بعد أن كانت العقوبة الأولية 600 ألف دولار.

وقالت المحكمة في بيان: "عوقب تشلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة انتقالات كاملة، ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019".

وعاقب الفيفا بطل الدوري الأوروبي في فبراير بداعي انتهاك قواعد الانتقال الدولية ولوائح قيد اللاعبين تحت 18 عاما، وطعن النادي أمام المحكمة الرياضية في يونيو في مسعى للتعاقد مع لاعبين جدد في يناير.