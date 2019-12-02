وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد على ملعب أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 86، بعد تبادل رائع للكرة مع زميله لويس سواريز، ليظفر برشلونة بثلاث نقاط مهمة ويتصدر ترتيب الدوري.

لكن الكاميرات رصدت هدية غير مرغوب بها من المدرجات، ألقتها جماهير أتلتيكو مدريد على "البرغوث"، وهي "مظلة".

وكادت المظلة أن تصيب ميسي فعليا لولا حسن حظه، فيما التقطها الحكم المساعد ماتيو لاهوز من أرضية الملعب حتى لا يتعثر بها اللاعبون.

ولفتت الواقعة نظر حكم اللقاء، الذي كتب في تقريره بعد اللقاء إن "أشياء متنوعة ألقيت دون أن تصيب أي لاعب، أسوأها مظلة سوداء"، حسب صحيفة "دياريو سبورت" الرياضية الإسبانية.

وكانت جماهير أتلتيكو مدريد مستفزة أصلا بسبب مشاركة نجم الفريق السابق أنطوان غريزمان، في أول مباراة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بقميص برشلونة.

وكان انتقال المهاجم الفرنسي إلى برشلونة صادما بالنسبة لمحبي فريق العاصمة الإسبانية، إذ كان غريزمان معشوقهم الأول على مدار المواسم الماضية.