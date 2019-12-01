ورفع النادي الأندلسي رصيده الى 30 نقطة، وأصبح ثانيا بفارق نقطة عن ريال مدريد، الذي تصدر السبت بفوزه على ألافيس 2-1، وذلك بانتظار الموقعة المرتقبة بين برشلونة حامل اللقب (28 نقطة) ومضيفه أتلتيكو مدريد (25 نقطة)، اليوم الأحد.

واستحق إشبيلية فوزه الثامن وتحقيق ثأره من ليغانيس الذي أذله الموسم الماضي في معقله "رامون سانشيس بيسخوان" حين اكتسحه بثلاثية نظيفة، إذ كان الطرف الأفضل منذ الثانية الأولى، وحاصر ضيفه في منطقته إلا أن رجال المدرب جولن لوبيتيغي عجزوا عن الوصول الى الشباك في الدقائق الـ45 الأولى.

لكن الفرج جاء للنادي الأندلسي، الفائز بمبارياته الخمس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وآخرها الخميس على قره باغ الأذربيجاني (2-صفر)، في الشوط الثاني.

ونجح البرازيلي دييغو كارلوس في منحه التقدم بعد أن سقطت الكرة أمامه إثر ركلة ركنية، عجز دفاع وحارس ليغانيس عن التعامل معها (63).



