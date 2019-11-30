وافتتح فان دايك التسجيل في الدقيقة 18 بضربة رأس من فوق الحارس بعد ركلة حرة من ترينت ألكسندر-أرنولد من الناحية اليمنى، وساهم الاثنان في الهدف الثاني بعد ذلك بست دقائق.

وحرم مات رايان حارس برايتون المهاجم ساديو ماني من التسجيل، لكنه فشل أمام ضربة رأس من المدافع الهولندي بعد ركلة ركنية من ألكسندر-أرنولد.

وأهدر المدافع لويس دانك فرصتين لبرايتون، إذ أطاح بالكرة من مدى قريب في نهاية الشوط الأول، ثم مرت محاولته من ضربة رأس بجوار القائم في الدقيقة 54.

وطرد أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 77 عندما لعب الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

وسدد دانك الركلة الحرة داخل الشباك بتسديدة منخفضة فاجأت الحارس أدريان، الذي كان يتحدث مع زملائه في الحائط البشري.

وضغط برايتون قرب النهاية لإدراك التعادل، وتصدى أدريان لمحاولة من آرون موي في الدقيقة 85، لكن تماسك ليفربول ليحافظ على انتصاره ويسعد جماهير أنفيلد.