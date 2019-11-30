وقال فيليب مارغراف مدير التسويق في "ويفا"، إن الدفعة الأولى من التذاكر التي طرحت في الصيف الماضي لقيت إقبالا عاليا وصل إلى أكثر من 19 مليون طلب، في حين أن ما طرح للبيع كان فقط 1.5 مليون بطاقة من أصل ثلاثة ملايين بطاقة مقرر بيعها.

وأضاف مارغراف خلال مؤتمر صحفي في بوخارست قبل ساعات من حفل سحب قرعة البطولة: "يظهر ذلك مدى تقدير المشجعين لنظام البطولة الجديد. سنطرح الأربعاء مليون بطاقة إضافية للمنتخبات العشرين التي تأهلت"، مشيرا إلى أن فترة الشراء ستستمر حتى 18 ديسمبر، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وخلال الفترة الواقعة بين 12 يونيو و12 يوليو، تستضيف 12 مدينة أوروبية في 12 بلدا مختلفا نسخة كأس أوروبا 2020 احتفالا بالذكرى الستين للبطولة.

ويسجل السعر الأدنى للتذاكر للمباريات التي ستقام في مدينة باكو عاصمة أذربيجان (30 يورو) وبوخارست (رومانيا) وبودابست (هنغاريا)، في مقابل 50 يورو لتذاكر المباريات التي تقام في بقية المدن.

وطمأن المسؤول في الاتحاد القاري مارتن كيلير، إزاء مخاوف المشجعين لجهة صعوبات السفر والتأشيرات لدول مثل روسيا وأذربيجان، مؤكدا أنه "في روسيا، سنعتمد النظام ذاته الذي اعتمد في كأس العالم 2018، وهو إصدار تأشيرة للمشجعين الذين يحملون تذاكر للمباراة"، وأوضح أن المفاوضات لا تزال جارية مع السلطات في أذربيجان بهذا الخصوص.