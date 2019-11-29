وعلق سميث (48 عاما) على خبر تجديد عقده بالقول: "أنا سعيد جدا لأني ألزمت مستقبلي على المدى الطويل مع النادي". وأضاف: "أتطلع لجميع التحديات القادمة مع إعادة أستون فيلا إلى مصاف الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأشاد كريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذي للنادي بالقرار المتخذ بالقول: "يسر مجلس الإدارة أن يعمد دين إلى تمديد عقده لمدة أربعة أعوام، مما يضعه في قلب خطط إعادة البناء الطويلة الأجل للنادي".

وقاد سميث أستون فيلا للعودة إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي بعدما تسلم مهامه بدلا من ستيف بروس في أكتوبر 2018.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر في الدوري المحلي برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وسبع هزائم بعد مرور 13 مرحلة.