سكاي نيوز عربية - أبوظبي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين الـ30 لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، وتضمنت لاعبين عرب، كالمصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي، والجزائري بغداد بونجاح، والتونسي فرجاني ساسي.