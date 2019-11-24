ومنح هدفا لأوتارو مارتينيز وستيفان دي فري التقدم لفريق المدرب أنطونيو كونتي في الشوط الأول، قبل أن يحرز روميلو لوكاكو هدفه العاشر هذا الموسم ليضع النتيجة بعيدا عن متناول صاحب الأرض.

وتأخرت بداية المباراة باستاد تورينو من أجل كسح المياه بعد هطول الأمطار الغزيرة وعانى اللاعبون للتعامل مع أرضية الملعب في ظل استمرار الأمطار.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 34 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن يوفنتوس، الذي تغلب 3-1 على مستضيفه أتلانتا في وقت سابق من، السبت، ولدى تورينو 14 نقطة في المركز 12.