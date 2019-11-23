ففي مفارقة غريبة، صادرت السلطات الروسية في منطقة داغستان سيارات النادي، بسبب ديون غير مسددة.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون في مسقط رأس آنجي، إنهم صادروا سيارات النادي، بما فيها حافلة الفريق، لسداد الديون المستحقة بأكثر من 50 مليون روبل (780 ألف دولار).

وكان هذا المبلغ راتب أقل من شهر لنجوم الفريق عام 2011، في بداية حقبة مالك النادي الملياردير سليمان كريموف.

وضم كريموف عددا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، من بينهم المهاجم الكاميرني صامويل إيتو، الذي كان آنذاك أحد أكبر العقود في العالم آنذاك.

لكن كريموف خفض تمويل النادي عام 2013، وبدأ النادي في التراجع.

وتم إبعاد آنجي ماختشكالا من الدوري الروسي الممتاز، وانخفض إلى المستوى الثالث بسبب مشكلات مالية، ويواجه هذا الموسم خطر الهبوط إلى بطولات الهواة.