ويلعب دانييلي مالديني (18 عاما) في مركز لاعب الوسط المهاجم، وكان شارك في الجولة الصيفية لميلان، لكنها المرة الأولى التي يتواجد فيها ضمن مجموعة مؤهلة لخوض إحدى المباريات في الدوري المحلي، علما أنه جدد عقده قبل فترة وجيزة عام 2024.

وتشيزاري، الذي توفي عام 2016، وباولو مالديني أسطورتان حقيقيتان في تاريخ النادي اللومبادري، فقد دافع الجد عن ألوان النادي على مدى 12 موسما حاز خلالها الدوري الإيطالي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كما أشرف على تدريب الروسونيروي مرتين موسم 1973-74 وعام 2001.

أما باولو، الذي يعتبر أحد أفضل المدافعين على مر التاريخ، فيحمل الرقم القياسي في عدد المباريات في الدوري المحلي بـ647 مباراة جميعها مع ميلان، الذي حاز معه بطولة إيطاليا 7 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات.