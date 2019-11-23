ودخل الجيل الذي يقوده المدير الفني شوقي غريب التاريخ، حيث حقق لمصر أول لقب قاري لها في هذه المرحلة العمرية، علما أن منتخب الكبار يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات الإفريقية بسبعة ألقاب.

وسجل لشباب "الفراعنة" كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي في الدقيقة 37، بعد تمريرة عرضية من نجم المنتخب والأهلي المصري والبطولة رمضان صبحي.

لكن المهاجم البديل أبوبكر دومبيا تعادل للضيوف في الدقيقة 88، بعدما استغل خلوه من الرقابة وحول كرة عرضية بسهولة إلى شباك محمد صبحي حارس منتخب مصر، ليضطر الفريقان إلى خوض وقت إضافي.

وفي الشوط الإضافي الثاني، وتحديدا بالدقيقة 114، توج صبحي مجهوده الكبير بهدف قاتل، مستغلا كرة مرتدة من حارس الضيوف إليزيه تابي بعد تسديدة البديل أحمد ياسر ريان، ليقتنص الفوز الخامس لمنتخب مصر في البطولة، ويتوجه بطلا لها.

ورغم وقوعه في مجموعة صعبة تضم منتخبات غانا والكاميرون ومالي، نجح منتخب مصر في حصد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، ثم تغلب بثلاثية نظيفة على جنوب إفريقيا في قبل النهائي.

وكان منتخبا مصر وكوت ديفوار حسما تأهلهما إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، ولحق بهما في وقت سابق من الجمعة منتخب جنوب إفريقيا.

وحسم منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث في البطولة والبطاقة الثالثة الأخيرة عن القارة السمراء إلى أولمبياد طوكيو، بفوزه على نظيره الغاني 6-5 بركلات الترجيح بعد التعال 2-2 في الوقت الأصلي.

وتقدمت جنوب إفريقيا بالنيران الصديقة عندما سجل المدافع حبيب محمد بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (15)، وردت غانا عبر إيفانز منساه (50)، ثم منح كاموهيلو ماهلاتسي التقدم لجنوب إفريقيا (62)، قبل أن يدرك صامويل أوبينغ التعادل (85).

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم نتيجة المباراة، فابتسمت لجنوب إفريقيا التي سجلت 6 ركلات وأهدرت اثنتين، فيما اكتفت غانا بتسجيل 5 مع إهدار 3.