ولم يخسر ليفربول في الدوري هذا الموسم، ويتصدر المسابقة بفارق ثماني نقاط، عقب الفوز 3-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الماضية. وأحرز ليفربول ثمانية أهداف من أصل 28 خلال أول ربع ساعة في كل شوط.

وقال تاونسند لموقع رابطة الدوري الإنجليزي: "هذا مذهل. يبذل الفريق مجهودا ضخما حتى يفرض ضغطا كبيرا في أول 15 دقيقة".

وأضاف: "يفرض ضغطا هائلا في أول 15 دقيقة وهذا ما حدث أمام مانشستر سيتي. رغم أن الفريق لم يكن يلعب بشكل جيد فقد وجد نفسه متقدما 2-صفر".

ويعتقد تاونسند أن كريستال بالاس صاحب المركز 12 يجب أن يعتمد على الهجمات المرتدة إذا كان يرغب في امتلاك أي فرصة في تحقيق مفاجأة، كما حدث عند الفوز 2-1 على مانشستر يونايتد والتعادل 2-2 مع أرسنال خلال الموسم الجاري.

وقال تاونسند: "ندرك أننا لن نستحوذ لفترات طويلة على الكرة. نعرف أنه يجب أن ندافع لمدة 90 دقيقة حتى لو كنت تلعب كجناح".

وأضاف: "الأولوية بالنسبة لي... أني أحتاج إلى الدفاع أولا. إذا قمنا بهجمات مرتدة فإني سأهاجم. إذا دافعنا بشكل جيد ونجحنا في استغلال الفرص المتاحة في الجانب الآخر، فإننا يمكن أن نحقق مفاجأة كما سبق أن فعلنا في مرات سابقة".