ودخل ميسي في مشادة كلامية مع كافاني خلال اللقاء الودي الذي جمع الأرجنتين بالأوروغواي، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام لمحاولة ترجمة الحديث بينهما.

وأكدت محطة "أولي تي في" الإسبانية أن كافاني دعا ميسي للقتال، بينما ردّ هداف الأرجنتين بـ"في أي وقت تشاء".

وتشهد مباريات الأرجنتين والأوروغواي ندية كبيرة، ويلقبها الخبراء "بكلاسيكو أميركا الجنوبية" بسبب التاريخ الجغرافي والكروي للجارتين.

وكان نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، قد أنقذ منتخب بلاده الأرجنتين من الخسارة أمام جاره أوروغواي، بإدراكه التعادل 2-2 في الرمق الأخير من المباراة الودية التي جرت بينهما الاثنين.

وبالرغم من حدة الموقف، إلا أن كافاني رفض الكشف عن ملابسات الواقعة بعد المباراة، مؤكدا أنه موقف عادي يحصل في المباريات الكبيرة.

وقال كافاني بعد اللقاء: "إنها جزء من كرة القدم. الحقيقة هي أن المباراة شهدت العديد من الخشونة والالتحامات، وهذا جزء من كرة القدم، خاصة في أميركا الجنوبية".