وقدم اللاعب البالغ عمره 21 عاما المشارك لأول مرة، وهو الأصغر من بين الثمانية لاعبين المتأهلين للبطولة الختامية، أداء مساويا في المرونة والسلاسة ليحصد أكبر لقب في مسيرته حتى الآن.

وحسم تيم المجموعة الأولى المتكافئة المثيرة المليئة بسلاسل تبادل الضربات من عند الخط الخلفي لكن تيتيباس، وهو أول يوناني يشارك في البطولة، لم يستسلم ورد بشكل رائع.



وتقدم 4-صفر في المجموعة الثانية وبدا أن دومينيك تيم مرهقا عندما تأخر 3-1 في المجموعة الحاسمة لكنه استعاد إيقاعه مرة أخرى.

ورد تيم كسر إرسال منافسه لتمتد المواجهة إلى الشوط الحاسم لكن تيتيباس، المفضل لدى الجماهير، كان من حافظ على قوته وتقدم 6-4 وحسم الفوز عندما أطاح تيم بضربة أمامية خارج الملعب.

وأصبح تيتيباس أصغر لاعب يفوز بلقب البطولة الختامية منذ أن ناله ليتون هيويت بعمر 20 عاما في 2001.