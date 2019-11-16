وغاب هندرسون، الذي لم يكتمل تعافيه من عدوى فيروسية، عن الفوز الساحق 7-صفر على الجبل الأسود في ويمبلي، الخميس، ليحجز فريق المدرب غاريث ساوثغيت، بطاقة التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى.

أما زميله في ليفربول غوميز، الذي واجه صيحات استهجان من بعض الجماهير بعد نزوله بديلا بسبب اشتباك مع زميله رحيم سترلينغ، الاثنين، فيغيب عن الرحلة إلى كوسوفو بعد تعرضه لإصابة في الركبة، خلال مران أقيم الجمعة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي، في بيان: "وصل هندرسون إلى المعسكر مصابا بعدوى فيروسية، ولم يتعاف بشكل كامل كما أصيب غوميز بضربة في المران ولم يتعاف بشكل كاف قبل السفر".

وأضاف البيان أن الاثنين "سيعودان لفريقهما بينما يتجه منتخب الأسود الثلاثة إلى بريشتينا السبت بتشكيلة من 23 لاعبا". وتملك إنجلترا 18 نقطة من سبع مباريات، بينما تحتل كوسوفو المركز الثالث خلف التشيك ولديها 11 نقطة.