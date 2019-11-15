ويدخل المنتخب البرازيلي المواجهة وعينه على تكرار انتصاره على نظيره الأرجنتيني للمرة الثالثة على التوالي، فمنتخب "السامبا" فاز على نظيره "التانغو" في سوبر كلاسيكو الموسم الماضي بالرياض، قبل أن يقصيه من نصف نهائي كوبا أميركا.

وستعاني البرازيل الليلة من غياب أبرز نجومها مثل نيمار الذي فضل المدرب تيتي عدم استدعائه، لكن تشكيلة "السيليساو" تزخر بالنجوم الصاعدة على رأسهم نجم ريال مدريد رودريغو.

وفي المقابل، يلقي الثأر بظلاله على المنتخب الأرجنتيني الذي يتسلح بعودة نجمه ميسي من أجل استعادة سمعة منتخب "التانغو" الذي لازمته خيبات متتالية آخرها خروجه من نصف نهائي كوبا أميركا الصيف الماضي.

ومرة أخرى ستتركز الأنظار في ملعب جامعة الملك سعود على نجم برشلونة ميسي الذي سيسجل عودته لمنتخب بلاده للمرة الأولى بعد نفاذ عقوبة إيقافه منذ كوبا أميركا.