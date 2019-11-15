وتشكل هذه المسألة مدار مد وجزر بين الاتحاد والرابطة منذ أشهر، حيث قامت الأخيرة في أكتوبر الماضي، بتجديد محاولتها إقامة مباراة من الليغا في الولايات المتحدة، بطلبها من الاتحاد نقل مباراة فياريال وأتلتيكو المقررة في ديسمبر المقبل، إلى ميامي.

وسبق للرابطة أن قامت بمحاولة مماثلة في الموسم الماضي لإقامة مباراة بين برشلونة وجيرونا على الضفة المقابلة من المحيط الأطلسي، قبل أن يتم وضع هذا الاقتراح في الأدراج بعد معارضة واسعة له شملت الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين المحترفين وحتى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وأفاد بيان صحفي "إن المحكمة التجارية الثانية عشرة في مدريد رفضت الطلب من رابطة الدوري" لاتخاذ إجراءات التحفظ حيال "معارضة الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإقامة مباراة بين فياريال وأتلتيكو مدريد في شهر ديسمبر المقبل في ميامي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتشكل إقامة مباراة من البطولة خارج إسبانيا نقطة تجاذب حاد بين رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس ورئيس الاتحاد لويس روبياليس.

وتيباس هو من أبرز الداعمين لإقامة مباراة في الولايات المتحدة، ويعلل ذلك بالعائدات الكبيرة التي تحققها البطولة من المتابعة في أميركا الشمالية، والشعبية التي تحظى بها لاسيما في صفوف السكان الناطقين بالإسبانية.

وفي تعليق على القرار القضائي، رأى تيباس أن القرار القضائي لا يعني أن الرابطة ليست على حق، موضحا "حتى وإن لم نتمكن من القيام بذلك الآن، لا أرى خطر فقدان حقنا في أن نقوم به".

وتابع "سنذهب إلى المحكمة في فبراير وحينها سيتخذ القرار بشأن ما إذا كان يسمح لنا بإقامة مباراة خارج حدودنا. قرار الجمعة لا يفرض أي استنتاجات مسبقة في أساس هذا الموضوع".

وإشارة تيباس إلى موعد فبراير المقبل تتعلق بالموعد المتوقع لاتخاذ السلطات القضائية قرارا بشأن النزاع حول مباراة الموسم الماضي التي كانت الرابطة ترغب بنقلها الى ميامي، وهي بين برشلونة وجيرونا.

ويفترض بالحكم الذي يتوقع صدوره في 14 فبراير، أن يحدد ما اذا كان يحق للرابطة إقامة مباراة من الدوري المحلي خارج الحدود الإسبانية.

وشدد تيباس على أن إقامة مباراة رسمية من هذا النوع "يأتي في سياق خطتنا الطويلة الأمد للنمو العالمي. نأمل أنه من فبراير وصاعدا، سنتمكن من تنظيم مباراة رسمية خارج الحدود الإسبانية".