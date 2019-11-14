وتتفوق تركيا متصدرة المجموعة على أيسلندا بفارق 4 نقاط قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة، في حين تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بفارق 3 نقاط عن أيسلندا، ولأنها تتفوق على الأخيرة في المواجهات المباشرة (4-صفر و1-صفر) فقد ضمنت تأهلها أيضا.

وباتت تركيا وفرنسا سابع وثامن منتخب تواليا يحجز مقعده في النهائيات القارية، بعد إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وروسيا وبولندا وأوكرانيا.

وكان يتعين على أيسلندا الفوز على تركيا للاحتفاظ بأملها في بلوغ النهائيات مباشرة للمرة الثانية تواليا علما أنها حققت المفاجأة وبلغت الدور ربع النهائي في نسخة فرنسا الأخيرة عام 2016.

ونجح مدرب تركيا سينول غونيش صاحب إنجاز المركز الثالث لبلاده في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، مرة جديدة في قيادة منتخب بلاده إلى بطولة كبرى بسهولة نسبية، محققا الفوز على فرنسا 2-صفر في إسطنبول، قبل أن ينتزع منها التعادل 1-1 في باريس.

أما فرنسا فتأهلت إلى بطولة كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم) للمرة الثالثة عشرة من دون انقطاع، منذ غيابها عن مونديال الولايات المتحدة عام 1994.